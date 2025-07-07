Пулково сделает курилку бесплатной

Курительная зона в петербургском аэропорту Пулково станет бесплатной, сообщила «Ъ» пресс-служба воздушной гавани. В Пулково уточнили, что такое решение приняли «по многочисленным просьбам и учитывая сложность ситуации в аэропортах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Просим соблюдать порядок. Напоминаем, что курительная комната рассчитана на единовременное посещение шести человек»,— заявили в пресс-службе. Бесплатная курилка откроется 8 июля в 0:00 мск.

Платная курилка появилась в Пулково 1 июля. Старую бесплатную зону для курения ликвидировали из-за смены арендатора. Введение оплаты в пресс-службе тогда объяснили стремлением ограничить количество курящих, чтобы устранить жалобы некурящих пассажиров на запах из старой курилки. Стоимость разового посещения курилки была 500 руб.

После этого депутат Госдумы Сергей Боярский («Единая Россия») попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить обоснованность введения платной курилки.