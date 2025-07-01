Аэропорт Пулково сделал зону для курения платной

В Пулково за посещение курительной комнаты нужно будет заплатить 500 руб. Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе аэропорта. Старую бесплатную зону для курения ликвидировали из-за смены арендатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Новая платная курилка рассчитана на шесть человек. Ее появление в Пулково объяснили стремлением ограничить количество курящих, чтобы устранить жалобы некурящих пассажиров на запах из старой курилки. Количество посетителей в ней не ограничивали.

Собеседник «Ъ» в экспертном сообществе полагает, что это решение приведет к росту нарушителей с электронными устройствами в туалетах аэропорта. В пресс-службе Пулково возразили, что во время полного запрета на курение в аэропорту в пандемию коронавируса не было нарушений, а для их фиксации в туалетах функционируют специальные датчики. На улице рядом с терминалом остаются бесплатные зоны для курения.

Платные зоны для курения повышенного комфорта есть и в Шереметьево. Там также доступны бесплатные помещения для курильщиков. В Домодедово в зоне ожидания международных рейсов работают бесплатные комнаты для курения.