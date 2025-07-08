Аудитор приходит дважды

Одна из крупнейших аудиторских компаний «Юникон» была вынуждена отозвать заключение по отчетности банка «Приморье» из-за выявления существенных событий, не нашедших отражения в отчетности. Подобные случаи чрезвычайно редки, и даже с учетом того что «Юникон» проведет повторный аудит, ситуация наверняка привлечет пристальное внимание и Банка России, и отраслевой СРО. Аудиторам же придется более тщательно проверять клиентов, что приведет к росту их издержек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Юникон» планирует выдать новое аудиторское заключение по годовой отчетности банка «Приморье», рассказали “Ъ” в аудиторской организации. В конце июня аудиторская компания отозвала все аудиторские заключения по финансовым отчетностям банка по РСБУ и МСФО за 2024 год. «После выпуска заключения нам стало известно о существенном факте, произошедшем до даты заключения, о котором нам было неизвестно в ходе аудита в силу не зависящих от нас обстоятельств. Такая ситуация требует от нас выполнения дополнительных аудиторских процедур. Соответственно, стандарты требуют от нас отозвать наше заключение для завершения таких аудиторских процедур»,— пояснили в «Юниконе». Впрочем, на следующий день после отзыва заключения компания подписала дополнительное соглашение с банком.

По данным RAEX, по итогам 2024 года «Юникон» занимает пятое место среди аудиторских компаний с выручкой 1,6 млрд руб. По данным компании, численность аудиторов составляла 173 человека. Компания входит в реестры аудиторов ОЗО и ОЗОФР. По данным «Интерфакса», на 1 апреля 2025 года банк «Приморье» занимал 72-е место по размеру активов (82,9 млрд руб.), по капиталу — 280-е место (437 млн руб.). Согласно отчету эмитента, банк в 2024 году выплатил «Юникону» 5,67 млн руб. за услуги по аудиторским проверкам финансовой отчетности за 2023 и 2024 годы по РСБУ и МСФО.

По словам собеседников “Ъ” на аудиторском рынке, примерно за день до выдачи аудиторского заключения банк «Приморье» получил от ЦБ предписание о доначислении резервов, о чем банк не уведомил аудитора, и вынес на подписание советом директоров отчетность и аудиторское заключение, выданное без учета этого обстоятельства. В банке и ЦБ не ответили на запрос “Ъ”. Подобные случаи случаются редко, последний известный случай произошел 18 лет назад, когда PwC отозвала заключение у ЮКОСа за 1996–2004 годы, отмечает гендиректор «Универс-Аудита» Дмитрий Лимаренко (см. “Ъ” от 25 июня 2007 года).

По словам собеседников “Ъ”, для клиента и аудитора отзыв заключения может повлечь серьезные последствия. «Эту проверку будут детально изучать, когда будет плановая проверка данного аудитора от СРО»,— считает директор «Евразии Аудит» Артур Каримов. Кроме того, «крупные клиенты очень чувствительны к репутации аудитора, и ее потеря приводит к значительному оттоку клиентов к конкурентам», отмечает директор практики организационного развития «КСК Групп» Михаил Меркулов.

Вместе с тем сокрытие клиентом существенных для аудитора данных может коснуться любой компании, отмечает господин Меркулов. Есть информация, которую аудиторы не могут получить из каких-либо источников, кроме клиента, в частности о судебных разбирательствах, и, конечно, аудитор запрашивает всю доступную информацию, но нет гарантии, что эта информация действительно правдива, поясняет собеседник “Ъ” на рынке аудита.

По мнению экспертов, теперь аудиторы будут более жестко проверять своих клиентов. «Баланс в поведении аудиторов будет смещаться от комфорта в сторону строгого соблюдения стандартов. Этому будет способствовать дополнительный уровень ответственности, который взяли на себя участники реестра ОЗО ФР перед Банком России»,— считает гендиректор «Эксперт Бизнес-Решений» Павел Митрофанов. В частности, «в финансовой сфере аудиторы будут более внимательно изучать информацию от ЦБ именно по своему клиенту», считает господин Каримов.

Это может привести к увеличению издержек аудиторов. Как поясняет господин Митрофанов, «каждый сложный случай, особенно с такими публичными последствиями, это дополнительная работа аудиторов, юристов, старших партнеров, за которую никто не заплатит». При этом «потребуется больше времени на общение с клиентом, дополнительные запросы, которые увеличивают длительность проверок», отмечает он.

Юлия Пославская, Ольга Базутова