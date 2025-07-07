Количество жертв наводнения в Техасе выросло до 91

Как минимум, 91 человек погиб в наводнении в Техасе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге с журналистами.

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Природный катаклизм вызван сильными дождями и разливом реки Гуадалупе 5 июля. Наводнение унесло жизни, по меньшей мере, 27 человек из числа вожатых и отдыхающих в детском лагере для девочек Mystic Camp.

Госпожа Ливитт на своем выступлении перед журналистами затронула критику, которой подверглось правительство США и Национальная метеорологическая служба в связи с наводнением. «Обвинение президента Трампа в этих наводнениях — это гнусная ложь, и она бесполезна во время национального траура»,— сказала пресс-секретарь (цитата по Guardian). Она отметила, что сейчас трамповская администрация сосредоточится на предоставлении помощи жертвам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует посетить 11 июля районы Техаса, пострадавшие от потопа.