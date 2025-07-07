Глава МИД Франции заявил о подготовке «самых жестких» антироссийских санкций с 2022 года

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз планирует надавить на Владимира Путина, чтобы тот согласился на прекращение огня с Украиной. Для этого готовится «самый жесткий» пакет антироссийских санкций за последние три года, передает французский телеканал LCI.

«Мы видим, что с тех пор, как президент Трамп предложил 30-дневное прекращение огня, количество ударов России по Украине увеличилось пятикратно»,— сказал господин Барро. По его словам, Европа при поддержке американских сенаторов готовит «на основе предложений Франции» пакет санкций, который иссушит ресурсы России.

Санкции, согласно французскому министру, должны затронуть нефтяные доходы России, а также посредников, с помощью которых Россия обходит уже существующие санкции.

20 мая был утвержден 17-й пакет санкций Евросоюза. 18-й пакет дважды не прошел согласование, оба раза он был заблокирован Словакией.