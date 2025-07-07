На запуск машиностроительного завода на Дону направят 850 млн рублей

В Ростовской области откроют завод по производству сельхозтехники и грузоподъемного оборудования. Займется проектом компания «Нейс-Инжиниринг», а инвестиции составят 850 млн руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замгубернатора региона Игоря Сорокина. Соответствующее соглашение подписали в рамках международной выставки «Иннопром-2025» в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Завод, предположительно, разместят на территории Новочеркасского индустриального парка. На предприятии планируется запустить производство широкопрофильной продукции. Речь идет о воздушных и масляных автофильтрах, грузоподъемном, навесном и прицепном оборудовании, а также спецтранспорта. Производство будет локализовано на 50% на территории завода.

Для реализации проекта предприятие привлечет заемные средства из регионального и федерального фондов развития промышленности.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Нейс-Инжиниринг» зарегистрировано в Новочеркасске Ростовской области. Руководитель — Сергей Дерезин. Основной вид деятельность — производство масляных, бензиновых и всасывающих воздушных фильтров для двигателей внутреннего сгорания.

Мария Хоперская