Лавров заявил, что в НАТО «зреет бунт на корабле»

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что в НАТО «зреет бунт на корабле». По словам министра, это связано с расширением альянса. В частности, с тем, что страны, пополнившие альянс, начинают руководствоваться собственными национальными интересами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С такой оценкой министр иностранных дел выступил на пресс-конференции по итогам встречи лидеров БРИКС в Рио-де-Жанейро. Он ответил на вопрос, не размывается ли единство объединения на фоне расширения. Он подчеркнул, что БРИКС, в отличие от НАТО, с такой проблемой никогда не сталкивался.

Господин Лавров рассказал, что в ходе встречи с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром на полях саммита обсудил наработки индийской стороны в рамках ее будущего председательства в БРИКС. По словам российского министра, они отражают преемственность подходов предыдущих председателей.

Саммит БРИКС прошел под председательством Бразилии 6-7 июля. Президент России Владимир Путин выступил по телемосту, очно Россию на встрече представлял министр иностранных дел.

В декларации по итогам встречи участники сделали заявления об украинском, ирано-израильском и палестино-израильском конфликтах, призвали реформировать международные институты и выступили против гонки вооружений в космосе.

Главные пункты декларации — в подборке «Ъ».

Анастасия Домбицкая