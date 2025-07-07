Умер замначальника отдела Минтранса Алексей Корнейчук

Умер 42-летний чиновник Минтранса Алексей Корнейчук. Предварительно, причиной смерти стали проблемы с сердцем, сообщает источник РБК, знакомый с ситуацией.

Господин Корнейчук исполнял должность замначальника отдела управления имуществом Управления земельно-имущественных отношений и правовой деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта Минтранса. Он умер в здании министерства на Старой Басманной улице Москвы.

Как сообщает Baza, чиновник умер во время совещания. Сначала он резко встал, потом упал на пол и умер, передают источники Telegram-канала. Mash пишет, что господин Корнейчук умер, узнав об отставке бывшего главы Минтранса Романа Старовойта.