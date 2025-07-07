На достройку орловского «Титаника» выделяют еще 1,3 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Орловской области 1,3 млрд руб. из федерального бюджета. Субсидия предназначена для завершения строительства многопрофильного медцентра областной клинической больницы. Об этом сообщили в правительстве РФ.

В кабмине уточнили, что регион получит субсидию на год раньше запланированного срока. Там надеются, что это позволит ускорить открытие медучреждения.

В этом году на строительство медцентра в федеральном бюджете предусмотрено порядка 2 млрд руб.

По данным портала госзакупок, с начала 2025 года было опубликовано 24 объявления о торгах, касающихся этого объекта. Предметом всех из них является поставка медицинского оборудования.

Прошлой осенью Орловский облсуд утвердил приговор по делу о хищении 229 млн руб. при строительстве указанного медцентра, который из-за долгих сроков возведения прозвали «Титаником». Экс-глава ныне ликвидированного ЗАО «Союзинформ» Максим Селиванов и его заместитель Евгений Морозков были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Их приговорили к пяти с половиной и четырем с половиной годам лишения свободы соответственно.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова