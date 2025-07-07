У берегов Йемена атакован греческий сухогруз

Греческий сухогруз, шедший в Красном море под флагом Либерии был атакован у порта Ходейда в Йемене. В результате на борту началась течь. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в службе морской безопасности и Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По словам собеседников агентства, судно было идентифицировано как сухогруз Magic Seas. После того как на нем началась течь, весь экипаж был спасен проходившим мимо торговым судном. Как сообщила UKMTO, в результате атаки на борту начался пожар.

Британская компания по морской безопасности Ambrey отметила, что Magic Seas соответствует «установленному профилю целей» движения хуситов «Ансар Аллах».