Директором Театра Гоголя стал сотрудник «Мастерской “12”» Никиты Михалкова

На пост директора Московского драматического театра им. Гоголя, возрожденного на базе «Гоголь-центра», назначен Константин Чернышев. Он — замдиректора «Мастерской “12”» Никиты Михалкова. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента культуры столичной мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Чернышев

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Константин Чернышев

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

«Мне оказано большое доверие, как со стороны департамента культуры Москвы, так и со стороны художественного руководителя театра Антона Юрьевича Яковлева, — передает департамент культуры слова господина Чернышева. — Для меня это возможность реализовать мои знания и более чем 35-летний опыт работы в театрах столицы». Также мужчина работал на руководящих должностях в Театре им. Маяковского и Театре на Малой Бронной. В последнем он отработал директором почти 15 лет.

Московский драматический театр им. Гоголя в апреле этого года отметил столетие. В 2012 году он подвергся реформированию: все его спектакли были сняты с репертуара, а на его месте власти Москвы создали «Гоголь-центр». Летом 2022 года было объявлено о закрытии проекта и возрождении театра им. Гоголя в историческом здании.