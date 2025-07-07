Правительство не поддерживает проект о запрете рекламы эзотерических услуг

Правительство не поддержало законопроект, запрещающий рекламу услуг алхимиков, астрологов, ведьм и иных представителей сферы эзотерики. Позиция кабмина представлена в проекте заключения комиссии по законопроектной деятельности (есть у «Ъ»).

Проект вносит изменения в законы «О защите информации» и «О рекламе». Он предполагает запрет рекламы «эзотерических, энергетических услуг и духовных практик», а также блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения. Авторы инициативы — депутаты Нина Останина, Алексей Корниенко (оба — КПРФ) и Андрей Свинцов (ЛДПР) — считают, что такие услуги вводят людей в заблуждение и используются для мошенничества. Первую версию проекта госпожа Останина опубликовала еще в марте, в конце апреля документ внесли в Госдуму.

В заключении правительства говорится, что в проекте использованы формулировки, «не соответствующие принципу юридической определенности», что может «создать риск их произвольного толкования и применения на практике». В кабмине также отметили, что действующее законодательство уже возлагает на рекламодателя ответственность за распространение недостоверной информации.

О проекте — в материале «Ъ» «Не все эзотерики одинаково полезны».

Полина Мотызлевская