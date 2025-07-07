Основателя «Русагро» обвинили в даче взятке тамбовскому замгубернатора оружием

Как стало известно «Ъ», СКР вменяет основателю холдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу дачу взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову в виде оружия. Речь идет об охотничьем карабине марки Blaser, стоимость которого вместе с оборудованием составила 2,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Мошкович отрицает вину по всем обвинениям

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Вадим Мошкович отрицает вину по всем обвинениям

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Следствие полагает, что передача дорогостоящего подарка состоялась в 2019 году и была предназначена за общее покровительство. Обе стороны свою вину не признали.

О том, на господина Мошковича завели уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), стало известно 20 мая. На следующий день господина Иванова отправили в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Сергей Иванов занимал пост вице-губернатора при Александре Никитине — в 2015–2020 годах. Он курировал сферу сельского хозяйства.

Это не первое дело Вадима Мошковича. В конце марта его задержали вместе с экс-гендиректором «Русагро» Максимом Баевым. Следственный департамент МВД предъявил им обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и двух эпизодах злоупотребления полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК РФ, до десяти лет колонии). Основной эпизод обвинения касается якобы мошеннической покупки холдинга «Солнечные продукты» у его основателя Владислава Бурова. Совокупный ущерб оценивается в 48 млрд руб. Свою вину оба фигуранта отрицают.

Подробнее о коррупционном деле Вадима Мошковича — в публикации «Ъ-Черноземье».