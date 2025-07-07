В Кремле прокомментировали слова Трампа о возможных санкциях США против БРИКС

Совместная работа стран БРИКС не была и не будет направлена против других государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента США о возможном введении санкций в отношении объединения.

«Мы, действительно, видели такие заявления президента (Дональда) Трампа», — сказал господин Песков во время пресс-колла. Он обратил внимание на «уникальность такого объединения, как БРИКС». По его словам, она заключается в том, что участники «разделяют общие подходы, общее мировоззрение» относительно тот, как должно быть реализовано сотрудничество, «исходя из собственных интересов». Взаимодействие в рамках БРИКС «никогда не было и не будет направлено против каких-то третьих стран», добавил пресс-секретарь.

Дональд Трамп заявлял о возможном введении дополнительных пошлин в размере 10% для стран, «поддерживающих антиамериканскую политику БРИКС».