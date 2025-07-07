Трамп: США введет пошлины в 10% против стран, поддерживающих БРИКС

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении поддерживающих политику БРИКС стран будут введены дополнительные торговые пошлины в размере 10%. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«В отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные пошлины в размере 10%. Исключений не будет»,— написал президент США.

Сейчас в БРИКС входят 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Индонезия.

Под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро проходит саммит БРИКС 6-7 июля. По итогу была принята декларация. Государства-участники сделали заявления об украинском, ирано-израильском и палестино-израильском конфликтах, призвали реформировать международные институты и выступили против космической гонки вооружений.

О чем говорится в итоговой декларации саммита БРИКС — в материале «Ъ».