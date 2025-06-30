Теплоэнергетики проведут в Петербурге более 50 гидравлических испытаний за неделю

На этой рабочей неделе, с 30 июня по 4 июля, теплоэнергетики запланировали проведение 55 гидравлических испытаний в 14 районах Петербурга. Трубопроводы будут испытывать на плотность и прочность в преддверии следующего отопительного сезона, напомнили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В частности, специалисты АО «ТЭК СПб» проведут 25 испытаний сетей на территории Колпинского, Пушкинского, Невского, Московского, Выборгского, Красногвардейского, Калининского и Кронштадтского районов города.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в свою очередь, проверит сети от двух тепломагистралей, питающих горячей водой Адмиралтейский и Кировский районы.

ООО «Петербургтеплоэнерго» запланировало 26 испытаний в Курортном, Петроградском, Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга, а ООО «Теплоэнерго» — два испытания в Приморском и Выборгском районах города.

В ходе испытаний давление в трубопроводах увеличивается до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В целях безопасности температуру воды в трубах снижают до 40 градусов.

«Ъ-СПб» писал, что в ходе проведения гидравлических испытаний на прошлой неделе произошел прорыв трубы с горячей водой на Будапештской улице.

Андрей Цедрик