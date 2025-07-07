Автозавод «Урал» построит литейный цех мощностью 45 тыс. тонн в год

Автозавод «Урал» и китайский подрядчик подписали соглашение о строительстве нового литейного цеха на территории завода. Документ был подписан на выставке «Иннопром-2025», сообщает пресс-служба областного правительства.

Генеральный директор автозавода «Урал» Павел Яковлев, директор АО «УКСХ» Евгений Сомин и заместитель директора CM Peace (Dalian) Limited (КНР) Суй Доньян поставили свои подписи под соглашением. Новый цех будет производить 45 тыс. т чугунного литья в год, его площадь составит 46 тыс. кв. м, он будет оснащен современным оборудованием.

Проект поддерживается Фондом развития промышленности и государственной корпорацией «ВЭБ.РФ». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что этот проект повысит эффективность производства автозавода «Урал» и поддержит важную программу импортозамещения в автомобильной промышленности. Литейное производство позволит локализовать весь производственный цикл на заводе, используя новейшее оборудование и технологии.