Сочинский аэропорт объяснил причины массовых задержек рейсов

Аэропорт Сочи утром 7 июля столкнулся с масштабными задержками авиарейсов на вылет и прилет. В пресс-службе воздушной гавани курорта пояснили «Ъ-Сочи», что сбои связаны с ограничениями на полеты в ряде других российских регионов и поздним прибытием самолетов в воздушную гавань курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

По данным пресс-службы международного аэропорта Сочи, по состоянию на 11:00 по московскому времени задержку на вылет более чем на два часа имеют 38 рейсов. Причиной нарушений графика называют позднее прибытие воздушных судов из других городов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сургута, Новосибирска и других. В общей сложности, по утренним данным, отклонения от расписания зафиксированы у 59 рейсов — 34 не вылетели вовремя, 25 задерживаются на прилет. Отменены также четыре рейса.

Как уточнили в аэропорту, воздушная гавань работает в штатном режиме, а обслуживание прибывающих самолетов ведется в порядке очередности. Для оперативной работы службы аэропорта усилены дополнительным персоналом.

Задержки, поясняют в пресс-службе, во многом обусловлены корректировкой расписания авиакомпаний, которые адаптируются к ограничениям на полеты в воздушном пространстве над Поволжьем, Москвой и Санкт-Петербургом. В аэропорту не исключают дополнительных изменений — переносов, отмен или объединений рейсов. Об этом перевозчики своевременно информируют пассажиров.

Скоплений людей в терминале не наблюдается. Пассажирам задержанных рейсов предоставляются положенные услуги: прохладительные напитки, питание, а при длительной задержке — размещение в гостинице.

«Ограничения связаны исключительно с обеспечением безопасности полетов — это главный приоритет гражданской авиации»,— подчеркнули в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Мария Удовик