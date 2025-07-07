Над территорией Ленобласти 7 июля сбили три беспилотника

Три беспилотных летательных аппарата ликвидировали в небе над Ленинградской областью. Об этом утром 7 июля сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко уточнил, что БПЛА были сбиты в Лужском районе. Их атаку удалось предотвратить за счет средств РЭБ. Жертв и разрушений нет.

Такое же количество БПЛА сбили 7 июля в небе над Новгородской областью. При этом в Пулково полностью сняли ограничения на прием и отправку воздушных судов в 1:15.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за большого количества людей, ожидающих вылет, вход в Пулково временно осуществлялся по билетам.

Татьяна Титаева