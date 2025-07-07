Кравцов: историю не включат в список обязательных ЕГЭ в ближайшие два года

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в течение двух ближайших лет история не станет обязательным предметом на ЕГЭ для поступления в гуманитарные вузы. Его слова приводит «РИА Новости».

«Скорее всего, в течение ближайших двух учебных годов останется предмет обществознание и история, чтобы школьники, которые готовятся к сдаче этих предметов, спокойно могли готовиться»,— сказал министр на пресс-конференции в пресс-центре «Россия сегодня», посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.

22 июня с предложением сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления в гуманитарные и социально-экономические вузы выступил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Тогда идею поддержал президент Владимир Путин. В Рособрнадзоре заявляли о готовности к проведению обязательного ЕГЭ по истории для абитуриентов таких вузов.

24 июня замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский заявил «Ъ», что ЕГЭ по истории станет обязательным для поступления в вузы на ряд направлений, где сейчас сдают обществознание. Господин Могилевский назвал такое решение «долгожданным», отметив, что об этом «давно просило историческое сообщество».

Полина Мотызлевская