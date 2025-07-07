ФСБ задержала помогавших Украине жертв телефонных мошенников

Сотрудники ФСБ задержали в трех регионах страны четверых россиян, которые подозреваются в содействии спецслужбам Украины. Задержанные заявили, что выполняли указания под влиянием телефонных мошенников.

Молодые люди 1992-2004 годов рождения фотографировали и снимали на видео объекты транспортной и энергетической инфраструктуры в Челябинской, Ивановской и Тульской областях, заявили «Ъ» в Центре общественных связей ФСБ. Также «по заданиям украинских спецслужб» они поджигали автомобили правоохранителей и повреждали опоры ЛЭП.

Во время допросов задержанные заявили, что стали жертвами телефонных мошенников. Они переводили преступникам крупные суммы денег — от 250 тыс. руб. до 1,5 млн руб. — думая, что отправляют средства на «безопасные счета». После этого в Telegram и WhatsApp с ними связывались от имени сотрудников правоохранительных органов и угрожали уголовными делами за «финансирование ВСУ». Обманутым предлагали принять участие «в проверке антитеррористической защищенности объектов» и так склоняли к преступлениям.

«Фигурантам грозит наказание до 20 лет лишения свободы», — добавили в ЦОС. В каком статусе сейчас находятся задержанные, по каким статьям возбуждены уголовные дела, в ФСБ не уточнили.