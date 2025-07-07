Патриарх Кирилл наградил Потанина орденом Александра Невского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главе «Интерроса» и «Норникеля» Владимиру Потанину орден князя Александра Невского I степени. Общецерковную награду выдают за укрепление межнационального мира и развитие международный связей РПЦ.

Как сообщила пресс-служба компании «Интеррос», патриарх Кирилл также вручил орден преподобного Сергия Радонежского II степени первому вице-президенту «Норникеля» Сергею Малышеву. Им награждают за церковные и миротворческие заслуги.

Первую церковную награду — орден князя Владимира III степени — Владимир Потанин получил в 1993 году. Он также удостоен орденами Сергия Радонежского, князя Даниила Московского и Серафима Саровского. Помимо церковных наград господину Потанину также вручали ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степеней.