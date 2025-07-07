В аэропорту Перми задерживаются рейсы в Баку, Москву и Санкт-Петербург

В аэропорту Большое Савино задерживается вылет трех рейсов, еще четыре рейса отменены. Как следует из данных онлайн-табло, рейс из Перми в Баку, который должен был вылететь вчера в 20 часов, отложен на 14:30 7 июля. Рейс в Шереметьево с вылетом в 8 часов утра перенесен на 13:30, рейс в Санкт-Петербург с вылетом в 14:20 отложен до 19:30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал аэропорта Перми Фото: telegram-канал аэропорта Перми

Отменены рейсы из Перми в Санкт-Петербург в 5:40 и 6:00, а также в Москву в 13:30 и в 21:55.