В аэропорту Челябинска массово задерживаются и отменяются рейсы

В челябинском аэропорту произошла массовая задержка рейсов. С опозданием должны прилететь девять самолетов. Также задерживается вылет девяти бортов. Отменен вылет трех рейсов. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиапредприятия.

7 июля задерживается прилет трех самолетов из Санкт-Петербурга, двух из Москвы, двух из Норильска, по одному из Антальи и Сочи. Отменены три рейса из Оша, Москвы и Санкт-Петербурга. Самолеты, которые должны прилететь ночью или ранним утром опаздывают на 9-10 часов.

На вылет в аэропорту Челябинска 7 июля задерживаются четыре рейса в Санкт-Петербург, три — в Сочки, два — в Москву. Отменен вылет двух самолетов в Санкт-Петербург, одного — в Москву.

Накануне в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга, а также других регионов РФ вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов, из-за чего произошли массовые задержки и отмены рейсов по всей стране.