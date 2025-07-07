РСПП ждет от Центробанка снижения ставки сразу до 18% в июле

Российский союз промышленников и предпринимателей ожидает дальнейшего понижения Центробанком ключевой ставки, притом существенного и в ближайшее время. Как заявил президент РСПП Александр Шохин, уже в июле объединение ожидает снижения на 200 базисных пунктов с текущих 20%.

«Ждем 18%. Смысла по одному процентному пункту никакого нет, — заявил господин Шохин «Интерфаксу». — Надо рискнуть и посмотреть, как это повлияет на деловую активность, инфляцию».

Он напомнил, что прежде РСПП давал прогноз по снижению ставки до 18% к сентябрю. Однако в августе — отпускной сезон, и решение было бы целесообразно принять уже в июле, полагает господин Шохин.

В июне Банк России впервые с 2022 года снизил ключевую ставку — с 21% до 20%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила о большой вероятности нового снижения ключевой ставки. Следующее заседание совета директоров ЦБ назначено на 25 июля.