Axios: доля голодающих взрослых граждан США выросла почти в два раза

В мае 2025 года 15,6% взрослых граждан США испытывали нехватку продовольствия. Это число почти в два раза больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на данные консалтингового агентства Morning Consult.

Axios напомнил, что в 2021 году Конгресс США увеличил размер срочных пособий и налоговых льгот на детей, что привело к снижению уровня бедности и дало людям больше денег на еду.

В 2025 году в сети продовольственных банков в районе Филадельфии спрос на продукты питания вырос на 120% по сравнению с 2021 годом. Несмотря на это, власти США приняли решение о сокращении продовольственных пособий (SNAP), что, как предполагает Axios, может ухудшить ситуацию.

По словам Джона Лира, главного экономиста Morning Consult, этот рост напоминает медленное крушение поезда. «Сейчас наблюдается явное несоответствие между рекордными показателями на Уолл-стрит и повышенным уровнем продовольственной безопасности»,— приводит его слова Axios.