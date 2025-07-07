Минобороны потребовало взыскать 1 млрд рублей с АО «Электроавтоматика»

Министерство обороны РФ подало в суд исковое заявление на сумму более 1 млрд рублей к АО «Электроавтоматика». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

Полная сумма, указанная в заявлении, составляет 1 млрд 126 млн 609 тыс. 687 руб.

АО «Электроавтоматика» является исполнителем государственных контрактов по заказам Министерства обороны РФ и других силовых структур на поставку автоматизированных зарядных устройств, передвижных зарядных баз, специализированных аппаратных связи, командно-штабных машин, специальных аппаратных и других изделий.