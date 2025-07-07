Квартиры вынуждены сдаться

Количество квартир, сдающихся в краткосрочную аренду, в России за год выросло на 28%. Рынок развивается за счет покупателей-инвесторов, заключавших сделки в период массовой льготной ипотеки, и дефицита гостиничного предложения. Но в условиях сдержанного темпа роста рынка внутреннего туризма конкуренция за арендаторов обостряется. Это сдерживает цены предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Количество квартир, сдающихся в краткосрочную аренду, по итогам июня выросло на 28% год к году, подсчитали в «Авито Путешествиях». Позитивный тренд аналитики зафиксировали в каждом из 20 наиболее востребованных регионов. В «ЦИАН.Аналитике» отметили увеличение базы на 40%. В «Островке» апартаментов и квартир за год стало больше на 67%. Доля сегмента в общем объеме существующего инвентаря сервиса за счет этого увеличилась за год на 8 процентных пунктов, до 76%, добавили там.

Рост предложения квартир и апартаментов в краткосрочную аренду коррелирует с темпами ввода нового жилья и апарт-отелей в городах страны, поясняет руководитель отельного направления OneTwoTrip Денис Дроздовский. Эксперт добавляет, что многие собственники прицельно приобретают недвижимость для сдачи посуточно. Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов замечает, что часто речь идет об инвесторах, заключавших сделки на первичном рынке в период действия массовой льготной ипотеки. Сейчас эта недвижимость сдается в эксплуатацию. Другой источник нового предложения, по его словам, — владельцы жилья, ранее сдававшие его на долгий срок, и продавцы, которые не смогли реализовать вторичную недвижимость.

По данным «Авито Путешествий», среди наиболее востребованных регионов заметнее всего выросло предложение квартир для краткосрочной аренды в Волгоградской (на 47% год к году), Нижегородской (на 43%) и Калининградской областях.

В последней апартаменты, по данным «Островка», уже формируют 90% инвентаря размещения. Аналогичные показатели у Новосибирской и Тюменской областей. Значительный перевес в пользу апартаментов в регионах обычно связан с дефицитом классических отелей, поясняют в «Островке». Дисбаланс спроса и предложения, по мнению аналитиков, стимулирует владельцев частного жилья выходить на рынок посуточной аренды.

Средняя стоимость краткосрочной аренды однокомнатной квартиры в городах-миллионниках России в июле 2025 года Выйти из полноэкранного режима Город Цена (тыс. руб. за ночь) Изменение год к году (%) Волгоград 4 18 Воронеж 3 2 Екатеринбург 4 5 Казань 5 17 Краснодар 3 12 Красноярск 3 12 Москва 5 12 Нижний Новгород 5 17 Новосибирск 4 8 Омск 3 13 Пермь 3 25 Ростов-на-Дону 3 5 Самара 4 2 Санкт-Петербург 6 16 Уфа 3 14 Челябинск 3 11 Всего по выборке 4 13 Открыть в новом окне Источник: «ЦИАН.Аналитика».

Но в целом число предложений для посуточной аренды растет, несмотря на сдержанное увеличение спроса. Интерес к объектам, по словам Алексея Попова, вырос только на 2% год к году. В «Островке» говорят, что темпы бронирований отелей и апартаментов по итогам июня остались на уровне прошлого года. Господин Дроздовский также не зафиксировал существенного увеличения доли апартаментов в общей структуре спроса.

Ограниченный спрос, по мнению господина Попова, может быть продиктован эффектом высокой базы и замедлением темпа роста рынка внутреннего туризма. Интерес к поездкам в Краснодарский край в этом году снизился из-за закрытия в регионе части пляжей (см. “Ъ” от 26 июня), интенсивность коротких поездок на выходные в июне сократилась из-за дождей, негативное влияние может оказывать и ограничение доступности мобильного интернета в отдельных регионах, перечисляет он.

Конкуренция собственников жилья за арендаторов растет, констатирует Алексей Попов. Этот фактор сдерживает увеличение цен.

По данным «ЦИАН.Аналитики», средняя стоимость однокомнатный квартиры в российских городах-миллионниках за год выросла на 13%, до 3,87 тыс. руб. за ночь. В крупнейших туристических центрах увеличение оказалось немного более выраженным — на 17%, до 4,5 тыс. руб. за ночь. В «Яндекс Путешествиях» отмечают рост только на 4%, до 5,1 тыс. руб. за ночь. Алексей Попов называет динамику инфляционной, обращая внимание на то, что на средние цены влияет также вывод предложения в новостройках. «Собственники просят более высокую цену "за свежий ремонт"»,— объясняет он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Из подсчетов «Островка» видно, что краткосрочная аренда жилья дорожает соразмерно отелям. Бронирования в квартирах и апартаментах в июне обходились в среднем в 5,4 тыс. руб. за ночь, на 11% дороже, чем годом ранее. Аналогичный рост зафиксирован для отелей «три» и «четыре звезды», до 6,2 тыс. и 9,8 тыс. руб. за ночь соответственно. В «Яндекс Путешествиях» отметили, что стоимость квартир в некоторых регионах даже снизилась. Доступнее предложение стало, например, в Новгородской, Пензенской, Тамбовской и Иркутской областях.

Директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин отмечает, что краткосрочная аренда обходится в среднем на 20% дешевле, чем размещение в отелях. Этот фактор по-прежнему делает такой вариант предпочтительным для многих путешественников. В сегменте, по его словам, прослеживаются общие для туристического рынка тенденции — в частности, 40-процентный рост спроса на Калининградскую область. На регион в этом году переориентировалась часть потока из Краснодарского края, что привело к дефициту мест в отелях (см. “Ъ” от 10 июня).

Александра Мерцалова