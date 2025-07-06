«Ренессанс» приобрел Александровский спиртзавод за 1,5 млрд руб.

Второй по объемам производитель спирта в России компания «Ренессанс» выкупила 100% Александровского спиртзавода №14 в Пензенской области. Сумма сделки, по оценкам экспертов, могла составить около 1,5 млрд руб. Это уже второе приобретение компании за последний месяц — в июне «Ренессанс» купил воронежское ООО «Этанол спирт».

Гендиректор «Ренессанса» Максим Текутьев пояснил, что это поможет расширить географию присутствия. Основные мощности компании расположены в Кабардино-Балкарии, новый актив находится в Пензенской области.

Александровский спиртзавод, основанный в 1895 году, производит спирт категорий «люкс» и «альфа». В 2024 году его выручка выросла на 17,7% до 1,12 млрд руб., однако чистая прибыль сократилась на 22,2% до 155,5 млн руб. По итогам пяти месяцев 2025 года предприятие выпустило 450 тыс. дал спирта (-22% г/г).

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Спирт переживает "Ренессанс"».