Спирт переживает «Ренессанс»

Второй по объему производитель спирта в России «Ренессанс» выкупил ООО «Александровский спиртзавод №14» в Пензенской области. Сделка, стоимость которой могла составить 1,5 млрд руб., должна помочь компании расширить географию присутствия. Рентабельность производства спирта в России достигает 15–20%, но потребности в продукции ограниченны, и многие заводы нуждаются в модернизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Компания «Ренессанс» выкупила 100% долей в ООО «Александровский спиртзавод №14», рассказали “Ъ” в самой организации. Гендиректор «Ренессанса» Максим Текутьев пояснил, что сделка поможет расширить географию присутствия, став ближе к центральной части страны. Основное производство «Ренессанса» сосредоточено в Кабардино-Балкарии, а активы Александровского спиртзавода — в Пензенской области. Сумму сделки в компании не раскрыли. Инвестбанкир Илья Шумов оценивает бизнес спиртзавода в 1,5 млрд руб.

В ЕГРЮЛ сведения о смене собственников Александровского спиртзавода пока не отобразились. Согласно реестру, основной владелец бизнеса — Михаил Шаповалов. Через ООО «Мелон» он контролирует 99% долей в компании. Владелец еще 1% — Владимир Пегин. Предприниматели на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Александровский спиртзавод №14 основан в 1895 году как винокурня. Сейчас компания производит этиловый спирт высших категорий: люкс и альфа. По данным участников рынка, в январе—мае текущего года предприятие выпустило 450 тыс. декалитров (дал), заняв по этому показателю 11-е место. Год к году объем производства сократился на 22%. По данным СПАРК, выручка ООО «Александровский спиртзавод №14» в 2024 году выросла на 17,71%, до 1,12 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 22,24%, до 155,5 млрд руб.

ООО «Ренессанс» — второй по объему российский производитель спирта. По подсчетам участников рынка, в январе—мае 2025 года его розлив достиг 2,5 млн дал, увеличившись на 28% год к году. Согласно СПАРК, в 2024 году выручка ООО «Ренессанс» увеличилась почти в 14 раз, до 4,64 млрд руб., чистая прибыль составила 852,28 млн руб. В 2023 году компания зафиксировала убыток в 181,7 млн руб.

«Ренессанс» в 2018 году создал бывший владелец ООО «Торговый дом "Русалко"» (производитель водки «Росспиртпром», «Сучки», «Эльбрус») Александр Русаков. Он контролировал бизнес до 2023 года. Сейчас 51% в ООО «Ренессанс» через ООО «Оникс» контролирует ЗПИФ «Центр проф». 49% — у Алины Чочаевой. Максим Текутьев в 2022–2023 годах руководил ООО «Эталон» и ООО «Абсолют», которые входят в «Росспиртпром». Сейчас «Ренессанс» расширяет бизнес. В июне также компания выкупила ООО «Этанол спирт» в Воронежской области с мощностью 12 тыс. дал спирта в сутки, сообщал ранее «Ъ-Черноземье».

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский считает конъюнктуру удачной для сделок слияния и поглощения. Многие собственники, по его словам, вынуждены продавать активы из-за спада в экономике. Это позволяет покупателям рассчитывать на приемлемые цены. Но эксперт предупреждает, что практически все предприятия нуждаются в модернизации: у рынка есть потребность не только в зерновом спирте, важно расширять номенклатуру дистиллятов, возможно, переходить на другое сырье.

В целом бизнес производителей спирта остается доходным. Его маржинальность, по словам источника “Ъ” на алкогольном рынке, составляет 15–20%.

«В стране, где водка считается главным алкоголем, рентабельность спирта однозначно высокая»,— констатирует директор аналитического агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз. По данным «Нильсен», в январе—апреле водка сформировала 27% продаж в денежном выражении в категории алкоголя. Выше доля только у пива — 41,3%.

Но необходимости наращивать выпуск спирта нет: производство крепкого алкоголя вышло на плато, считает Андрей Московский. По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—мае в России было выпущено 59,95 млн дал продукции крепче 9% (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Год к году показатель сократился на 20,4%. Господин Московский не исключает, что в итоге «Ренессанс» поменяет бизнес-модель новых спиртовых заводов. Ранее «Ренессанс» выкупил 25% акций в АО «Евразийская алкогольная группа», производящем пивной напиток Santo Stefano. Сделка могла обойтись в 3–3,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 1 июля).

Владимир Комаров