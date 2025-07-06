Врачей предложили отправлять в командировки к линии фронта

Президент Владимир Путин допустил отправку гражданских врачей в военные госпитали в зоне боевых действий в короткие командировки. Он уточнил, что обсудит такую возможность с правительством и министерством обороны.

«Я переговорю и с правительством, и с Минобороны»,— сказал Владимир Путин (цитата по ТАСС). Отправлять гражданских врачей президенту предложили на выставке Народного фронта «Все для Победы!».

Как рассказали Владимиру Путину на выставке, сейчас для работы врачей в зоне боевых действий им необходимо подписать долгосрочный контракт.