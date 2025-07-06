Топ-15 крупнейших производителей спирта в России в январе—мае 2025 года

Компания Объем производства (тыс. дал) Изменение год к году (%) ОАО «Росспиртпром» 7321 -21 ООО «Ренессанс» 2492 28 ОАО «Татспиртпром» 1779 -1 ОАО «Башспирт» 1069 6 SPI Group 934 57 Roust 883 -1 АО РФК 707 -39 ООО «Агат-Алко» (Анненковский спиртзавод) 660 11 ООО «Бесланспирт» 644 9 ООО «Феникс» 567 2 ООО «Александровский спиртзавод №14» 450 -22 ООО «Спиртзавод Майкопский» 373 43 ООО «Спиртзавод Оренбургский» 363 -10 АО «Новопесчанское» 336 -54 АО «Биохим» 317 -8