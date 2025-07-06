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Топ-15 крупнейших производителей спирта в России в январе—мае 2025 года

Компания Объем производства (тыс. дал) Изменение год к году (%)
ОАО «Росспиртпром» 7321 -21
ООО «Ренессанс» 2492 28
ОАО «Татспиртпром» 1779 -1
ОАО «Башспирт» 1069 6
SPI Group 934 57
Roust 883 -1
АО РФК 707 -39
ООО «Агат-Алко» (Анненковский спиртзавод) 660 11
ООО «Бесланспирт» 644 9
ООО «Феникс» 567 2
ООО «Александровский спиртзавод №14» 450 -22
ООО «Спиртзавод Майкопский» 373 43
ООО «Спиртзавод Оренбургский» 363 -10
АО «Новопесчанское» 336 -54
АО «Биохим» 317 -8

Источник: данные участников рынка.

  • Газета «Коммерсантъ» №118/П от 07.07.2025, стр. 10

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