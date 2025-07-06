Утечка аммиака произошла при погрузке на танкере «Эко Визард» в порту Усть-Луга

В воскресенье, 6 июля, в морском порту Усть-Луга (Ленинградская область) в результате инцидента во время погрузочно-разгрузочных работ на танкере «Эко Визард» произошел разлив жидкого аммиака. О происшествии сообщили в Минтрансе РФ, назвав утечку незначительной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

В настоящий момент аварийные службы терминала занимаются ликвидацией последствий ЧП. Проводится осмотр судна водолазами. Экипаж в количестве 23 человек эвакуирован и находится в порту, пострадавших нет, уточнили в ведомстве. Дальнейшую погрузку на танкере приостановили.

Как пояснили в пресс-службе администрации Ленобласти, дождливая погода и своевременно установленная водяная завеса устранили возможность рассеивания вещества в атмосфере и позволили обеспечить локализацию и сбор.

Угроза жизни и здоровью, а также негативное воздействие на окружающую среду отсутствуют. Показатели экологической безопасности находятся в пределах ПДК, подчеркнули в областной администрации. По факту инцидента организована проверка.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что с аварийного танкера Koala в морском порту Усть-Луга откачали почти 30 тыс. тонн мазута.

Андрей Цедрик