С аварийного танкера Koala в морском порту Усть-Луга откачали 30 тыс. тонн мазута

Почти 30 тыс. тонн мазута откачали из аварийного танкера Koala в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области. Первая партия откачана в емкости нефтеналивного терминала. Всего на борту судна находилось около 130 тыс. тонн нефтепродуктов. Второй этап по перекачке начнется во вторник, 25 марта, сообщили в Морспасслужбе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Морспасслужба Фото: Морспасслужба

Для перекачки мазут нагрели до пластичного состояния. Судовые системы обеспечивают его среднюю температура в танках +31 градус. Работы проводят специалисты Балтийского филиала Морспасслужбы совместно с подрядными организациями, отмечается в сообщении.

Одновременно с этим в ходе работ по герметизации повреждений корпуса аварийного танкера водолазы Морспасслужбы выполнили в общей сложности 158 спусков, проведя под водой более 150 часов. В акватории порта Усть-Луга на случай аварийного разлива нефтепродуктов дежурят спасательные суда «Спасатель Карев» и «Водолаз Чабаненко».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что капитан порта Усть-Луга дал владельцу танкера Koala три месяца на подъем судна. Также сообщалось, что водолазы полностью заделали пробоины в корпусе танкера.

Подробнее об инциденте со взрывами на танкере и их последствиях — в материале «Ъ-СПб» «Koala поставила причал "Усть-Луга Ойл" на простой».

Андрей Цедрик