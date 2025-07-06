КПРФ признала доклад Хрущева о культе личности Сталина ошибочным

Съезд КПРФ принял резолюцию, в котором признал доклад Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях» «ошибочным и политически предвзятым». Речь идет о речи господина Хрущева, в котором он осудил культ личности Иосифа Сталина и массовый террор.

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Как передает «РИА Новости», КПРФ приняла резолюцию с целью восстановления полноты исторической справедливости в отношении Иосифа Сталина. В самом документе указано, что доклад Никиты Хрущева «содержит подтасованные факты и лживые обвинения в адрес Иосифа Сталина, искажает правду о его государственной и партийной деятельности».

Никита Хрущев, выступая с докладом о культе личности в 1956 году, заявил среди прочего, что Сталин узурпировал власть, ответственен за поражения советских войск во Второй мировой и виновен в организации «большого террора». По данным МВД СССР, в период руководства Иосифа Сталина были арестованы 5,9 млн человек. Расстреляны были около 800 тыс. человек.

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