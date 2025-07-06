Прокуратура Южной Кореи просит повторно арестовать экс-президента Юн Сок Ёля

Спецпрокуратура Южной Кореи, которая расследует дело о введении военного положения в декабре 2024 года, запросила ордер на арест бывшего президента страны Юн Сок Ёля. Суд освободил его из-под стражи 7 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юн Сок Ёль

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters Юн Сок Ёль

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

О запросе на выдачу ордера сообщил спецпрокурор Пак Джи Ён на брифинге, передает агентство «Ренхап». Он добавил, что детали дела будут раскрыты на судебном заседании. В мае спецпрокуратура уже запрашивала ордер на арест экс-президента, но он был отклонен.

В декабре 2024 года Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение, после чего правительство объявило ему импичмент. Экс-президента обвинили в организации мятежа и в январе отправили под арест. В марте суд Сеула освободил Юн Сок Ёля из-под стражи, но продолжил рассмотрение дела о мятеже.

Подробнее — в материале «Ъ» «Южная Корея получила "президента для всех"».