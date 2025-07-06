В Удмуртии установлена выплата за привлечение граждан к контракту с Минобороны

Власти Удмуртии установили единовременную выплату за привлечение жителей к подписанию контракта с Минобороны. За каждого солдата-контрактника будут выплачивать по 30 тыс. руб. Соответствующий указ главы республики опубликован 17 июня на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Осуществлять в 2025 году единовременную денежную выплату <...> оказавшим содействие в привлечении граждан РФ, иностранных граждан к заключению контракта о прохождении военной службы в ВС РФ через пункт отбора, военный комиссариат Удмуртии»,— говорится в документе.

Напомним, в августе 2024 года размер региональной единовременной выплаты при заключении контракта с Минобороны на отправку в зону СВО увеличили с 50 до 400 тыс. руб.