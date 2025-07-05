Обладатель Кубка Гагарина сменил наставника

Лучший клуб КХЛ минувшего сезона — ярославский «Локомотив» — нашел замену ушедшему в ЦСКА главному тренеру Игорю Никитину в лице канадского наставника Боба Хартли. У Хартли шикарный послужной список, в котором есть и Кубок Стэнли, завоеванный с «Колорадо Эвеланш», и Кубок Гагарина, его он добыл четыре года назад с «Авангардом». Правда, вскоре после начала военной спецоперации на Украине Хартли Россию покинул и на элитном уровне с трех пор не работал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боб Хартли (в центре) во время матча ЦСКА и омского «Авангарда» (апрель 2021 года)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Боб Хартли (в центре) во время матча ЦСКА и омского «Авангарда» (апрель 2021 года)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Локомотив», впервые завоевавший весной Кубок Гагарина, объявил о том, что в будущем сезоне его возглавит канадец Боб Хартли. На посту наставника ярославцев он заменит Игоря Никитина. Тот после прорывного сезона принял приглашение московского гранда — ЦСКА, провалившего два чемпионата подряд.

В сообщении «Локомотива» говорится о том, что 64-летний Хартли – «без сомнения, тренер, который сможет дать дальнейший прогресс нашей команде».

На это назначение обратили внимание даже севроамериканские медиаресурсы, освещающие хоккей. В этом нет ничего странного, принимая во внимание богатый послужной список Боба Хартли. Еще в конце прошлого века он начал трудиться в НХЛ, в которой провел более десяти сезонов. Правда, главного своего успеха в этой лиге Хартли добился, по сути, на заре тренерской карьеры, взяв в 2001 году Кубок Стэнли с «Колорадо Эвеланш». После этого взлета в НХЛ никаких серьезных достижений у него не было. Зато Хартли добывал золото довольно сильного швейцарского чемпионата с «Цюрихом», а еще руководил сборной Латвии.

Те, кто внимательно следит за КХЛ, тоже его хорошо помнят. Боб Хартли, которого в 2018 году пригласил «Авангард», оказался удачной находкой для омского клуба. До его появления омичи все время допускали осечки в play-off. С Хартли команда сразу же вышла в финал, а в 2021 году снова добралась до решающей серии и встретилась с ЦСКА. Тогда «Авангард» одолел считавшегося фаворитом соперника в шести матчах.

В следующем сезоне повторить успех у клуба, правда, не вышло. Он довольно скромно выглядел в регулярном чемпионате, а в play-off, справившись с «Ак Барсом» в первом раунде, во втором срезался на «Металлурге». Впрочем, проигрыш во многом был обусловлен внешними обстоятельствами. В преддверии розыгрыша Кубка Гагарина на фоне военной операции России на Украине клуб потерял Вилле Покку и Оливера Каски, двух финских защитников, во многом определявших его игру.

Наряду с отличными результатами к достижениям Боба Хартли в «Авангарде» можно отнести и эффективное развитие молодых игроков.

При нем резко прибавили, подняв котировки и уехавшие в НХЛ Илья Михеев с Егором Чинаховым, и превратившийся в одного из ключевых игроков сборной России на Олимпиаде в Пекине Арсений Грицюк.

Покинул «Авангард» и КХЛ в принципе Боб Хартли весной 2022 года, объяснив решение желанием «больше времени проводить со своей семьей». Подобные формулировки в то время использовали многие зарубежные спортсмены и тренеры, уезжавшие из России после начала военной спецоперации. При этом до сих пор не возникало признаков возрождения у Хартли интереса к КХЛ, как и к работе в хоккее на элитном уровне. Но «Локомотив» на дефицит свежей практики у канадского ветерана внимание не обратил.

Алексей Доспехов