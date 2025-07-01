Роман Ротенберг усилил своих победителей

Роман Ротенберг, одна из самых любопытных фигур Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), спустя месяц после увольнения на фоне провального сезона со всех должностей, включая должность главного тренера, из петербургского СКА, нашел работу в другом-клубе гранде, который, несмотря на серьезные ресурсы, никак не может взять Кубок Гагарина. Он вошел в состав совета директоров московского «Динамо». В этом качестве Роман Ротенберг будет, судя по всему, курировать прежде всего подготовку молодежи. С этой задачей в предыдущем клубе он как раз справлялся очень неплохо.

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Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Роман Ротенберг

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

О том, что Роман Ротенберг вошел в состав совета директоров московского «Динамо», который возглавляет Виктор Воронин, сообщили «Матч ТВ», Championat.com, «Спорт-Экспресс» и еще целый ряд источников. По их данным, в этом статусе у Ротенберга будет очень широкий функционал. В нем, помимо привлечения инвестиций в клуб, значится прежде всего управление всем, что связано с подготовкой динамовского резерва,— детско-юношеской школой, молодежной командой. На проблемы, касающиеся этого аспекта, весной указывали некоторые представители «Динамо», в частности, его наставник Алексей Кудашов. Роман Ротенберг отреагировал на эти новости постом в своем Telegram-канале, в котором показал разложенные на столе блокноты, видимо, с записями деталей тренировочных занятий из разных сезонов и подписью «За 18 лет, книга упражнений и тренировок, 4000 страниц».

Благодаря этому назначению КХЛ сохранила в своих рядах одну из самых любопытных в отечественном хоккее фигур.

Трудоустроился в «Динамо» Роман Ротенберг спустя месяц после увольнения со всех должностей — и заместителя председателя совета директоров, и главного тренера — в СКА, в котором на разных ключевых постах работал почти полтора десятилетия, прославившись громкими приобретениями, неожиданными кадровыми решениями (в том числе, по сути, назначением в 2022 году самого себя главным тренером команды, невзирая на отсутствие опыта в профессии), а также экстравагантным и раскованным поведением на публике.

Правда, именно спортивные достижения СКА в тот период, когда его тренировал Ротенберг, оставляли желать лучшего. Петербуржцы в 2015 и 2017 годах дважды взяли Кубок Гагарина. Однако после второго взлета им ни разу не удалось дотянуть хотя бы до его финала, несмотря на то что с точки зрения имевшихся в их распоряжении ресурсов (в рейтинге «Спорт-Экспресса», ранжирующем клубы по размеру зарплатной ведомости, петербуржцы всегда находились на верхушке или рядом с ней), команда всегда была в числе лидеров КХЛ.

И если в 2022 и 2023 годах СКА добирался до привычного полуфинала play-off, уступая в нем ЦСКА, то в 2024-м оступился во втором раунде, нарвавшись на «Автомобилист», а в завершившемся нынешней весной первенстве и вовсе потерпел сокрушительный провал. Финишировав в регулярном первенстве седьмым в Западной конференции, он сошел в первом же раунде play-off. В шести матчах его выбило как раз московское «Динамо», бэкграунд которого похож на петербургский.

Московский клуб — тоже безусловный гранд КХЛ с примерно такой же, как у СКА, платежной ведомостью. И он тоже давно, после двух подряд, в 2012 и 2013 годах, триумфов в Кубке Гагарина, не проникал в финальную серию. В позапрошлом сезоне «Динамо», выиграв регулярный чемпионат, во втором раунде play-off потерпело «сухое», в четырех встречах, поражение от «Трактора». В минувшем, финишировав вторым в Западной конференции, после побед над СКА и «Ак Барсом», не справилось в полуфинале с теми же челябинцами.

На самом деле, если Роману Ротенбергу и в самом деле будет отведен в «Динамо» сегмент, фигурирующий в сообщениях различных источников, такое решение будет выглядеть вполне логичным.

Дело в том, что развитие резервов — чуть ли не единственная сфера, в которой он добился абсолютно бесспорных успехов. Это очевидно благодаря огромному количеству игроков, воспитанных в системе СКА или дозревших в ней до элитного уровня, уехавших в последние десять лет в НХЛ. Большая часть из них закрепилась в основе североамериканских клубов. В этом списке Артемий Панарин, Павел Бучневич, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Кирилл Марченко, Ярослав Аскаров, Василий Подколзин, Андрей Кузьменко, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков, Александр Никишин, Иван Демидов. А генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз даже благодарил Ротенберга за подготовку форварда Демидова, который весной с ходу в 19 лет влился в состав канадского клуба.

Алексей Доспехов