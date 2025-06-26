«Единая Россия» выдвинула Рустама Минниханова на выборы раиса Татарстана

Партия «Единая Россия» выдвинула кандидатуру действующего главы Татарстана Рустама Минниханова на выборы раиса республики. Решение было озвучено на 38-й конференции татарстанского регионального отделения партии.

Еще 16 июня президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» выдвинул Рустама Минниханова на выборы раиса республики. Для окончательного утверждения его кандидатуры необходимо одобрение президиума генерального совета.

«Президиум генерального совета "Единой России" в Москве в установленном порядке наше решение поддержал, — отметил секретарь реготделения партии и председатель Госсовета Татарстана, Фарид Мухаметшин.

Во время своей речи Рустам Минниханов выразил слова благодарности. «Признателен руководству страны, партии „Единая Россия“, общественным объединениям, трудовым коллективам. Всем, кто поддержал выдвижение моей кандидатуры», — отметил Рустам Минниханов.

Выборы раиса Татарстана в 2025 году пройдут 14 сентября. Сам Рустам Минниханов возглавляет Татарстан с марта 2010 года. На выборах в сентябре 2020 года он также выдвигался от «Единой России». Тогда он одержал победу, получив 83,28% голосов избирателей.

Влас Северин