«Идея о том, что благодаря онлайн-ритейлу вина могут подешеветь на 3-5%, сомнительна»

Российские винодельческие предприятия поддерживают идею легализации онлайн-продаж винной продукции. По информации Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), соответствующий эксперимент может быть запущен уже в середине 2026 года после согласования с правительством. Особенно заинтересованы в этом представители малых виноделен, для которых онлайн-каналы сбыта могли бы стать значительным подспорьем. Существующая система ЕГАИС в сочетании с Единой биометрической системой позволяет обеспечить необходимый контроль за оборотом алкоголя и предотвратить продажи несовершеннолетним, считают в АКИТ. Автор Telegram-канала и создатель клуба «Вино и люди» Алексей Синельников отмечает, что техническая база для безопасной реализации винной продукции через интернет уже подготовлена.

Алексей Синельников

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«Сказать, что это будет революцией в продажах, было бы неверно. Но очевидно, что у малых виноделов появился бы еще один инструмент — несовершенный, не самый удобный, дорогостоящий, но часть проблем он смог бы решить. Теоретически он может снять самый распространенный вопрос потребителей, познакомившихся с конкретным вином: “Где купить?”

В случае появления возможности дистанционных продаж также снимается вопрос о дегустации. Можно же заказывать у винодела пробники — бутылочки по 100-150 граммов. Сейчас этот маркетинговый инструмент отсутствует, но он точно будет востребован, когда откроется возможность онлайн-продаж. Плюс сами виноделы смогут рассылать такие семплеры особо перспективным клиентам.

У виноделен Черноморского побережья наибольший потенциал для онлайн-продаж имеют игристые вина, на них сейчас большой спрос, а перед Новым годом бутылок не хватает даже сетям. В Краснодаре можно найти черноморские автохтоны вроде саперави или ркацители, они тут хороши.

У нас все службы давно готовы к появлению системы дистанционных продаж вина. Есть системы контроля, системы доставки. Все ждут только разрешения. Более того, вы и сегодня можете купить вино онлайн. Но только доставка остается все еще в серой зоне. По сути, речь идет об отмашке начать официальную доставку вина.

Думаю, благодаря онлайн-продажам производители могут рассчитывать на рост продаж на 1-3%. Это как с ресторанами — у них хоть и невысокий процент продаж, но важный. Они служат витриной, где состоятельная публика узнает о новых винах. И в каком-то смысле дает равные возможности на покупку мелкосерийных вин жителям разных регионов. С системой онлайн-продаж примерно та же самая ситуация.

У идеи онлайн-ритейла вина есть пара настоящих проблем: дороговизна логистики и биклиматизм. Первая трудность вытекает из второй. Летом жарко, зимой холодно — ни то, ни другое вину не полезно. Нужно особенно хорошо упаковывать бутылки или иметь по всей длине пути специальные фуры, вагоны и склады с особым температурным режимом. А это стоит сумасшедших денег. Все остальные проблемы не так существенны.

Безусловно, производителям стоит развивать свой сайт как визитку. Как место продаж — затратно получится. Маленькие винодельни не всегда способны свой обычный сайт вести, а тут еще и продажи добавятся. Не потянут. Взаимодействие с различными цифровыми витринами даст больший эффект.

Идея о том, что благодаря онлайн-ритейлу вина могут подешеветь на 3-5%, сомнительна. Посредник никуда не исчезает, логистическая цепочка остается неизменной, со слегка видоизмененными ролями. Если из этой цепочки выпадут магазины, их роль и их деньги заберут службы доставки. Чудес не бывает.