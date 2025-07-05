В Тюмени в девяти домах пропала электроэнергия из-за непогоды

В Тюмени за минувшие сутки произошло отключение электроэнергии в девяти домах в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как сообщили в городской администрации, сейчас электричество восстановлено в восьми домах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Тюмени Фото: Администрация Тюмени

«По одному отключению сотрудниками АО СУЭНКО проводятся восстановительные работы, все необходимые силы и средства имеются. Данный вопрос находится на контроле департамента городского хозяйства», — говорится в сообщении.

В минувшие сутки, 4 июля в Тюмени прошли ливни, в связи с этим произошло аварийное отключение электропитания у 35 светофоров. Сейчас управляющие компании устраняют последствия непогоды — собирают и вывозят упавшие деревья и ветки.

Мария Шараева