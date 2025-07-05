Бывший игрок «Краснодара» Смолов устроил драку в «Кофемании» в Москве

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов стал участником инцидента в московском ресторане «Кофемания» на Большой Никитской улице. В социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как 35-летний футболист вступает в словесную перепалку с двумя посетителями, после чего наносит им удары по лицу. Происшествие, по данным Telegram-канала Baza, случилось утром 28 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Источники утверждают, что после инцидента господину Смолову предлагали выкупить запись, угрожая ее публикацией. Сумма, которую якобы требовали за молчание, превышала 3 млн руб., однако футболист отказался. Пострадавшие обратились с заявлением в полицию, но в возбуждении уголовного дела было отказано.

Ранее этот же ресторан уже становился местом скандала: в 2018 году в «Кофемании» подрались футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, что в итоге привело к реальному сроку заключения для обоих.

Федор Смолов по завершении сезона 2024/25 покинул ФК «Краснодар», с которым стал чемпионом страны. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории клуба. Помимо «Краснодара», он выступал за «Локомотив», «Динамо», «Анжи», «Урал», голландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту». В составе национальной сборной провел 45 матчей, забив 16 голов.

Вячеслав Рыжков