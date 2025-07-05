Умер актер Джулиан Макмэхон, звезда «Зачарованных» и «Фантастической четверки»

Актер Джулиан Макмэхон скончался от рака в возрасте 56 лет. Об этом сообщила его жена Келли Макмэхон.

«Его самым сокровенным желанием было принести радость как можно большему количеству жизней. Мы просим поддержки в это время, чтобы позволить нашей семье скорбеть в уединении»,— сообщила она изданию Deadline.

Господин Макмэхон родился в 1968 году в Сиднее. Его отец — сэр Уильям Макмэхон, австралийский политик, который больше года занимал пост премьер-министра страны. В начале своей актерской карьеры юный Макмэхон снимался в рекламе джинсов, а потом он стал получать роли в местных сериалах. В 1992 году впервые снялся в полнометражном фильме — комедии «Безумное лето на море!», однако многие его роли в большом кино были эпизодическими.

Слава пришла к актеру благодаря телесериалам. Самая известная его роль — демон Коул Тернер из сериала «Зачарованные». За роль доктора Кристиана Троя в сериале «Части тела» он был номинирован на «Золотой глобус», премию «Сатурн» и «Спутник». Американскому зрителю он запомнился ролью спецагента Лакруа в полицейской драме «ФБР». Вместе с тем он участвовал в проектах Marvel: играл в подростковом сериале «Беглецы», а также исполнил роль Доктора Дума в фильме «Фантастическая четверка».

Его последняя роль была в детективном сериале Netflix под названием «Резиденция», который вышел в 2025 году. Господин Макмэхон сыграл в нем премьер-министра Австралии.