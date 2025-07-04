СПбГУ потратит 2 млрд рублей на капремонт двух общежитий

Санкт-Петербургский государственный университет ищет подрядчика для проведения капитального ремонта двух общежитий. На работы выделили более 2 млрд рублей, следует из опубликованных закупок.

Первый объект — здание в Петергофе по адресу Ботаническая улица, дом 64, корп. 4, лит. А. Общежитие высотой 14 этажей с подвалом и техэтажом имеет 4,7 тыс. кв. метров жилой площади при общей 11,4 тыс. «квадратов». Объект ввели в эксплуатацию в 1988 году.

Исполнитель должен завершить капремонт общежития до 20 декабря 2027 года. Подрядчику предстоит привести в нормальное состояние стены, полы/потолки, перекрытия, фундаменты, фасады, осуществить ремонт /или замену инженерных сетей, оборудования.

Второе общежитие работает в Петербурге по адресу улица Шевченко, дом 25, литера «А». В здании высотой в семь этажей с подвалом имеется 328 жилых комнат.

Общая площадь составляет 10,2 тыс. кв. метров. Заказчик ожидает проведения того же объема работ, что и в первом общежитии. Капремонт должны провести в два этапа: срок выполнения первого определен по 30 июня 2026 года, второго — по 31 марта 2028-го.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Фонд капремонта отремонтирует 14 крыш и 13 фасадов домов на Невском проспекте.

Татьяна Титаева