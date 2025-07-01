Фонд капремонта отремонтирует 14 крыш и 13 фасадов домов на Невском проспекте

Фонд капитального ремонта отремонтирует в 2025 году 14 крыш, 13 фасадов в 18 жилых домах на Невском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба Смольного 1 июля. Проект включен в пятый приоритет «Сохранение исторического наследия и поддержка культуры» программы «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам председателя Жилищного комитета Дениса Удода, в настоящее время объем выполненных работ по ремонту крыш составляет – 44%, по ремонту фасадов – 50%. До 1 сентября будут завершены все работы на крышах. В октябре – на фасадах. Особое внимание власти города уделяют сохранению уникального архитектурного облика зданий.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Фонд капитального ремонта обнародовал отчет об итогах деятельности в 2024 году. План прошлого года был выполнен на 96,1%, в позапрошлом году показатель был равен 98,4%, собираемость взносов достигла 99,4% против 102,58% в 2023 году.

Андрей Маркелов