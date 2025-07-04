В Оренбурге арестовали азербайджанского «вора в законе» Заура Шипилова

Ленинский районный суд Оренбурга заключил под стражу азербайджанского «авторитета» Заура Шипилова, известного как Заур Нахичеванский. Его отправили в СИЗО до 3 сентября. Фигуранту инкриминируют занятие высшего положения в преступной иерархии. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте для фигуранта. Об этом сообщается на странице суда в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Ленинского районного суда г. Оренбурга Фото: Telegram-канал Ленинского районного суда г. Оренбурга

По данным издания «Оренбург Медиа», мужчину задержали на прошлой неделе в ходе операции ГУУР и ФСБ. Тогда же правоохранители задержали в поселке Гринфилд на Новой Риге Вагифа Сулейманова (в криминальных кругах известен как Дипломат или Вагиф Баниский). По данным «Ъ», поводом стало нарушение правил пребывания в России.

Заур Нахичеванский является сыном азербайджанского криминального «авторитета» Байрама Табылова. Его расстреляли в Москве в 2006 году вместе с вором в законе Икметом Мухтаровым. После этого господин Шипилов жил в Турции, а в 27 лет его «короновали» как «вора в законе». В 2015 году преступника арестовали с крупной партии героина, а в 2018 году он вышел на свободу.

Никита Черненко