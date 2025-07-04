Экс-глава госкоммолодежи Башкирии Яна Гайдук приговорена к 3,5 годам колонии

Кировский районный суд приговорил бывшего председателя госкомитета Башкирии по молодежной политике Яну Гайдук к трем с половиной годам колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

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Яне Гайдук вменяется превышение должностных полномочий при переоборудовании памятника культурного наследия «Дома Костерина» в центре Уфы под молодежное пространство «Йэшлек-хаус». По версии следствия, работы проводились по поручению госпожи Гайдук без согласования с Башкульнаследием (по данным «Ъ-Уфа», подрядчиком было ООО «Альбит»).

Объемы, утверждает следствие, были приняты без проверки, несмотря на несоответствие проектной документации, из-за чего ущерб бюджету Башкирии составил 2,5 млн руб.

В июне прошлого года она была задержана.

Вину бывшая чиновница не признала. Кроме лишения свободы, ей запрещено занимать госдолжности на протяжении двух с половиной лет.

Идэль Гумеров