Атомный ледокол «Чукотка» обзавелся в Петербурге жилыми надстройками весом 300 тонн

Специалисты Балтийского завода ОСК впервые установили на универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Чукотка» укрупненный насыщенный блок секций жилой надстройки, сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Балтийского завода Фото: Пресс-служба Балтийского завода

Трехъярусную конструкцию весом более 300 тонн доставили и подняли на борт с использованием плавучего крана «Демаг» при поддержке нескольких буксиров. Ширина установленного блока составляет 21 метр, длина — более 22 метров.

Гендиректор Балтийского завода ОСК Александр Коновалов подчеркнул, что в жилом блоке уже смонтированы трубопроводы вентиляции и общесудовых систем, двери, иллюминаторы.

В установленном на «Чукотку» блоке разместят каюты, зоны отдыха, санитарно-бытовые и другие служебные помещения. После завершения монтажа корпусных конструкций специалисты приступят к обстройке помещений.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что головной универсальный атомный ледокол «Арктика» 11 июня прибыл в Петербург для планового ремонта. Он пришвартовался у причала АО «Балтийский завод».

Андрей Маркелов