Повторный налет

Утром 1 июля беспилотники ВСУ нанесли удар по ижевскому предприятию, в результате которого погибли три человека. Еще 35 пострадавших госпитализированы в медучреждения. В Ижевске отменили все массовые мероприятия, назначенные в ближайшие дни. Россия осудила продолжающиеся атаки ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пострадавших во время налета доставят спецбортом МЧС в Москву

Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии Пострадавших во время налета доставят спецбортом МЧС в Москву

Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии

Три человека погибли, еще 35 жителей были госпитализированы в результате атаки БПЛА на предприятие в центральной части Ижевска сегодня, 1 июля. Как сообщил в Telegram глава Удмуртии Александр Бречалов, 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь. Глава региона добавил, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Предприятие подверглось атаке беспилотников «со стороны киевского режима» утром 1 июля. Власти региона заявили о нескольких дронах, как минимум один из них достиг цели. Первые кадры нападения БПЛА начали публиковаться в соцсетях в районе 09:00-10:00 местного времени. На место выехали оперативные службы. Сотрудников предприятия эвакуировали.

Около 11:00 глава региона сообщил, что пожарные устраняют очаги возгорания на месте происшествия. Телеграм-каналы немедленно указали название атакованного предприятия, но официальные лица от этого воздержались.

Это не первая атака БПЛА по региону. В ноябре 2024 года беспилотник привел к взрыву на оборонном предприятии «Купол». Серьезных разрушений удалось избежать. Тогда госпитализировали одного мужчину с травмой головы средней тяжести.

Перед атакой беспилотников ВСУ в республике был объявлен режим опасности БПЛА, а силы и средства приведены в состояние повышенной готовности. Первые сообщения об этом появились в 09:21. В аэропорту Ижевска, по данным Росавиации, в 09:50 были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Помимо столицы Удмуртии, полеты приостанавливали в авиагаванях Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Режим опасности и ограничения в аэропорту Ижевска были сняты около 13:00.

Режим повышенной готовности в связи с угрозой налетов вражеских БПЛА введен в республике с 27 июня и до особого распоряжения. С 18 июня в Удмуртии начала работу система ограничений мобильного интернета, которую активируют даже «при минимальной угрозе беспилотной опасности». Всего таких ситуаций за последний месяц было восемь.

Власти Ижевска отменили массовые мероприятия, назначенные на 1-2 июля. В городских парках приостановили работу аттракционов, Ижевский зоопарк закрылся, на городском пруду было приостановлено движение теплоходов по маршруту пристань—Воложка. Кроме того, в городе на несколько часов приостанавливалось движение троллейбусов и автобусов в городок Металлургов.

В региональном СУ СКР информацию о возбуждении уголовного дела не прокомментировали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает продолжающиеся удары ВСУ. «Наши военные принимают меры, чтобы подобные риски минимизировать»,— сказал господин Песков. Так он прокомментировал 1 июля на брифинге атаки ВСУ на Донецк, Ижевск и Луганскую народную республику.

Семьям погибших выплатят по 1,5 млн руб. Пострадавшим — от 300 до 600 тыс. руб. Сумма будет зависеть от степени тяжести ранения. Решение о региональных выплатах приняло правительство Удмуртии. Пострадавших во время налета доставят спецбортом МЧС для дальнейшего лечения в Москву.

Дмитрий Горбунов